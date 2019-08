Esporte Goiás inicia venda de ingressos para duelo contra o Internacional Sem promoção da Timemania, bilhetes variam de 20 a 80 reais; Torcedores do time gaúcho terão 6,4 mil ingressos à disposição

O Goiás iniciou, na última quarta-feira (21), a comercialização de ingressos para o duelo contra o Internacional. A partida válida pela 16ª rodada da Série A será disputada no próximo domingo (25), a partir das 16 horas, no Serra Dourada. Os valores de arquibancada são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Nas cadeiras: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). To...