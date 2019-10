Esporte Goiás inicia venda de ingressos para duelo contra o CSA Partida contra os alagoanos será disputada no sábado, 17 horas, no Serra Dourada

O Goiás volta a campo no sábado, 17 horas, quando enfrenta o CSA (AL) no estádio Serra Dourada. E os ingressos para a partida da 25ª rodada já estão sendo comercializados. Os bilhetes custam R$ 40 (arquibancada) e R$ 80 (cadeira). Torcedor que apresentar, no ato da compra, duas apostas da Timemania, com o Goiás marcado como clube do coração, paga meia. As entradas sã...