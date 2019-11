Esporte Goiás inicia venda de ingressos para duelo com Santos Partida será disputada às 17 horas de sábado, no Serra Dourada

Os ingressos para o próximo confronto do Goiás na Série A começam a ser comercializados a partir desta quinta-feira (07). No sábado, às 17 horas, o clube goiano duela com o Santos, no Serra Dourada, pela rodada 32 da Série A. Os bilhetes custam R$ 60 (arquibancada) e R$ 100 (cadeira). Torcedores com camisa do Goiás pagam meia. As entradas são vendidas na bilheteria da Ser...