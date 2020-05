Esporte Goiás inicia testagem dupla no elenco para retomar treinos Preparação começa por submeter elenco a dois tipos de exames. Data do reinício dos treinos dependerá de avaliação de resultados no alviverde

O Goiás vai iniciar os testes para Covid-19 no elenco, comissão técnica e outros funcionários do clube a partir desta segunda-feira (1º/6). O clube esmeraldino optou por realizar dois tipos de exames, que apresentam melhor índice de acerto, para dar segurança na retomada das atividades no centro de treinamento. A data para o retorno ainda não está definida e dependerá da ...