Esporte Goiás inicia semana com promessa de acerto de salários Diretoria do time esmeraldino diz ter conseguido o valor para quitar os salários e que pagamentos deverão ser feitos até o final desta semana

O Goiás diz ter conseguido o valor para pagar os salários atrasados do elenco esmeraldino, que não recebe há cerca de dois meses. Há outros funcionários com vencimentos em atraso também. A intenção do estafe executivo do clube goiano é pagar a folha de dezembro nesta semana, no quinto dia útil, e encaminhar os demais pagamentos em atraso. O valor teria sido obtido por...