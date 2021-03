Esporte Goiás inicia nova temporada com missão repetida na defesa Equipe esmeraldina terminou as últimas duas edições da Série A com status de pior defesa

Com vitória sobre o Goianésia, por 1 a 0, o Goiás deu início a nova temporada com missão repetida. O time esmeraldino tentará melhorar seu sistema defensivo após sair do Campeonato Brasileiro mais uma vez como a pior defesa da competição. A equipe da Serrinha carrega essa condição ingrata por dois anos seguidos, mas a fragilidade defensiva se arrasta há mais tempo. Em ...