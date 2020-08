Esporte Goiás: Hailé Pinheiro é internado após testar positivo para Covid-19 Segunda a família, presidente do Conselho Deliberativo do alviverde está assintomático e internação ocorreu por precaução porque o dirigente de 84 anos é do grupo de risco

O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, de 84 anos, foi internado em um hospital de Goiânia após testar positivo para Covid-19. O resultado do exame foi conhecido nesta segunda-feira (24) e o dirigente e empresário foi levado ao hospital por precaução, segundo a família. De acordo com informações da família, Hailé Pinheiro está assintomático, mas fo...