Esporte Goiás goleia Vitória e se reabilita na Série B do Brasileiro Time esmeraldino encerra sequência de derrotas e volta a vencer na luta pelo acesso à Série A

O Goiás se recuperou em grande estilo na Série B do Campeonato Brasileiro ao golear o Vitória, por 3 a 0, na tarde deste sábado (2), na Serrinha. Com a vitória, o time esmeraldino chegou aos 48 pontos e voltou para a faixa de classificação à Série A. Agora precisará secar os concorrentes Avaí e CRB para fechar a 28ª rodada no G-4. Pressionado após sofrer três derrot...