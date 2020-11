Esporte Goiás goleia São Paulo e sobe na tabela do Brasileiro Sub-20 Equipe esmeraldina bate o time tricolor por 4 a 1, em Goiânia, e se aproxima da faixa de classificação da competição nacional

O Goiás finalizou a boa semana na categoria Sub-20 com goleada sobre o São Paulo, por 4 a 1, e sobe na tabela do Brasileiro da categoria. Com gols de João Marcos e Daniel, duas vezes cada, o time esmeraldino passou pelo time paulista, neste domingo (1º), e voltou a vencer na competição depois de três derrotas consecutivas - Antônio Falcão descontou. Com 11 pontos, o...