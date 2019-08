Esporte Goiás goleia o Bahia nos Aspirantes e depende apenas de si para avançar de fase Time esmeraldino bateu a equipe baiana por 3 a 0, na Serrinha, nesta quinta-feira (22)

Com gols de Thalles, Samuel e Marcus Brasília, o Goiás derrotou o Bahia nesta quinta-feira (22) pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O duelo foi disputado na Serrinha pela 6ª rodada da 2ª fase da competição destinadas a times sub-23. Com o resultado, o Goiás ultrapassou o adversário baiano na classificação do Grupo C da competição e assumiu a 2ª posição com...