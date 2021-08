Esporte Goiás goleia Atlético-GO e decide Copa Master contra o Vila Nova Com show de Vítor, time esmeraldino desbanca o Dragão e manhã de muitos gols no Estádio Olímpico

A final da 1ª Copa Master de Futebol será disputada entre Goiás e Vila Nova na próxima quarta-feira (1º de setembro), com horário a ser definido pela organização do torneio. O time esmeraldino goleou o Atlético-GO, por 5 a 2, na manhã deste sábado (28), no Estádio Olímpico e garantiu vaga para enfrentar o Tigre. Mais cedo, o Vila Nova entrou em campo classificado para c...