Esporte Goiás goleia Aliança e abre vantagem na final do Goiano Feminino

O Goiás/Universo fez o dever de casa e abriu vantagem sobre o Aliança/Estácio no jogo de ida da fase final do Campeonato Goiano Feminino. Jogando em casa, no Centro de Treinamento Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera, as esmeraldinas venceram por 3 a 0. A goleada do Goiás foi construída com gols de Nayne aos 22 minutos do primeiro tempo, Letícia, de cabeça, 20 mi...