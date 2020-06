Esporte Goiás finaliza etapa de testes para Covid-19 no elenco Clube esmeraldino testou mais de 60 pessoas assintomáticas, em dois dias, e aguarda resultados para retomar treinos

O Goiás finalizou nesta terça-feira (2) a primeira etapa dos testes nos jogadores. Ao todo, foram coletadas amostras de mais de 60 pessoas entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube. De acordo com o médico Bruno Favaron, não houve relatos se pessoas com sintomas no decorrer dos dois dias de exames feitos na sede do clube esmeraldino.Os prime...