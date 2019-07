Esporte Goiás fica no empate sem gols com o Galo no Serra Dourada Time esmeraldino completa terceiro jogo sem vitória na Série A após pausa para Copa América

O Goiás empatou sem gols com o Atlético-MG na noite deste domingo (28), no Estádio Serra Dourada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alviverde dorme na 9ª colocação, a mesma que iniciou a rodada, mas pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que joga nesta segunda-feira (29), contra o CSA. O primeiro tempo foi melhor para o Goiás. O time esmera...