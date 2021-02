Esporte Goiás fica fora da semi do Goianão após 25 anos; Aparecidense vai à fase pela 5ª vez

Em sua 10ª participação seguida na elite do Goiano, a Aparecidense mostrou força. Ao eliminar o Goiás nesta quarta-feira (10) com uma vitória por 2 a 0 na Serrinha, no jogo único das quartas de final, a representante de Aparecida de Goiânia chega em sua quinta semifinal. Ou seja, o Camaleão chegou nesta fase decisiva da competição na metade das vezes que disputou a 1ª D...