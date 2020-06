Esporte Goiás fecha novo acordo para redução salarial Diretoria elogia conduta de jogadores e avalia, mês a mês, sobre forma de pagamento ao elenco

A diretoria do Goiás acertou com os jogadores do elenco, nesta terça-feira, redução salarial para o mês de junho. Desde o início da pandemia, o clube tem negociado mês a mês a situação dos salários com os atletas. O acordo fechado é semelhante ao que o elenco tinha aceitado para o mês de maio. Com a queda forte de receitas desde a paralisação dos jogos de futebol e...