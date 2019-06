Esporte Goiás faz sondagem por Nenê, que está sem espaço no São Paulo Alto salário do jogador e tempo de contrato são empecilhos para negociação

O Goiás fez sondagem pelo meia Nenê, de 37 anos, que está no São Paulo. Entretanto, o alto salário do atleta, que gira em torno de R$400 mil, e o tempo de contrato, vêm sendo empecilhos para a negociação se desenrolar. Nenê foi contratado pelo São Paulo no início do ano passado e tem contrato até o fim do ano que vem. Entretanto, o jogador perdeu espaço este ano e ...