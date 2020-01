Esporte Goiás faz reunião com elenco antes de iniciar pré-temporada Elenco esmeraldino realiza primeira atividade na manhã desta quarta-feira (8/1), no CT Edmo Pinheiro. Elenco se reuniu com comissão técnica e diretoria

A pré-temporada do Goiás terá início na quarta-feira (8). O elenco esmeraldino se apresenta no período matutino, no CT Edmo Pinheiro. As primeiras atividades serão voltadas para a parte física. Nesta terça (7), os jogadores se apresentaram na Serrinha para se reunir, com comissão técnica e diretoria. Três contratações foram feitas pela diretoria esmeraldina até o ...