Esporte Goiás faz jogo sem brilho, mas avança na Copa do Brasil Com gols de Daniel Bessa e Marcinho, time esmeraldino vence o Fast (AM) e vai encarar o Santo André na 2ª fase do torneio nacional

Não foi uma exibição de gala do Goiás, mas o suficiente para o time esmeraldino despachar o Fast Clube (AM) e avançar à 2ª fase da Copa do Brasil após a ‘sessão corujão’ na virada de quarta (5) para quinta-feira (6). O torcedor que conseguiu ficar acordado após 1º tempo sonolento na Arena Amazônia, em Manaus, viu o Goiás chegar à vitória, por 2 a 0, com gols parecidos ...