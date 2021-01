Esporte Goiás faz homenagem a Maguito Vilela em jogo contra o Flamengo Esmeraldinos estão com as palavras "Maguito eterno" estampadas nas camisetas no jogo contra o Flamengo e fizeram formação com a inscrição antes da partida

Os jogadores do Goiás entraram em campo, nesta segunda-feira (18), com as palavras "Maguito eterno" em suas camisas na partida contra o Flamengo, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Serrinha. Maguito Vilela, que era prefeito licenciado de Goiânia quando morreu por causa de complicações da Covid-19, era esmeraldino e muito ligado ao esporte. Antes do iní...