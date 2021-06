Esporte Goiás faz duelo direto contra CRB-AL pelo G-4 Invicto, time esmeraldino recebe o CRB-AL e quer tomar a vaga do clube alagoano na faixa de classificação à 1ª Divisão nacional

Num curto espaço de tempo, o reformulado time do Goiás voltará a ser testado na Série B do Brasileiro na noite desta terça-feira (15), às 21h30, no Estádio da Serrinha, diante do CRB-AL, adversário que vem de sequência vitoriosa dentro e fora de casa, tanto na Série B quanto na Copa do Brasil. O desafio, a necessidade e o objetivo da equipe esmeraldina se resumem numa...