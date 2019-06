Esporte Goiás faz dever de casa, bate a Chapecoense e sobe na tabela Em duelo de alviverdes no Serra Dourada, goianos levam a melhor com gols de Kayke e Jefferson

Foi com dificuldade e muita insistência que o Goiás conseguiu a vitória nesta segunda-feira (10), diante da Chapecoense, jogando no Estádio Serra Dourada, pelo placar de 3 a 1. Com dois gols de pênalti de Kayke, um de Jefferson e um jogador a mais boa parte do segundo tempo, o time conquistou vitória após duas semanas de preparação e voltou a ficar próximo do G4 do Brasil...