Faltam oito rodadas para o término da Série B do Brasileiro e, para o Goiás, que está firme na disputa pelo retorno à Série A, vencer a metade dos jogos restantes significa garantir o passaporte à elite nacional. Esta projeção matemática passa pela conquista de uma vitória na noite desta terça-feira (19), às 19 horas, sobre o Londrina-PR, no Estádio do Café, no interior paranaense. O time goiano defende a continuidade do projeto contra um adversário em situação difícil na classificação, na parte oposta, na qual procura deixar o grupo dos quatro últimos colocados (Z4) e garantir a permanência na elite nacional.

O Londrina-PR tem 31 pontos e tem, também, o mesmo número de partidas do Goiás para evitar o descenso. Matematicamente, tem missão semelhante a do clube goiano - precisa de mais quatro vitórias para se afastar do Z4 e, dependendo de resultados da concorrência, poderá garantir presença na Série B 2022. Curiosamente, o Tubarão vem de conquista regional importante - o título do Campeonato Paranaense, festejado recentemente sobre o FC Cascavel-PR, após dois empates por 1 a 1 e vitória nos pênaltis (6 a 5).

A vitória poderá não só manter o Goiás no grupo dos quatro melhores colocados (G4) como, ainda, deixá-lo na vice-liderança, caso o Botafogo (52 pontos) não vença o Brusque-SC na rodada. Além disso, a melhor possibilidade é dividir o topo da tabela desde que o Coritiba, líder da Série B (54 pontos), perca em casa para o Sampaio Corrêa-MA. Se há esta diferença em termos de pontuação e metas na Série B, de certa forma o caminho dos dois times clubes se cruzaram no 1º turno e, a partir dele, a gestão dos times passou para as mãos dos atuais técnicos: Marcelo Cabo (Goiás) e Márcio Fernandes (Londrina-PR). Há três meses, no dia 17 de julho, o Goiás empatou sem gols, em casa, contra o Londrina. Este jogo marcou a demissão de Pintado, então treinador do alviverde, e logo depois a contratação de Marcelo Cabo, que assumiu o time após a vitória sobre o Botafogo (2 a 0, fora).

No Londrina-PR, o empate sem gols na Serrinha marcou a estreia do técnico Márcio Fernandes à frente do Tubarão. Desde então, entre altos e baixos, o treinador procura o melhor ajuste da equipe na Série B, conquistou o quinto título do Campeonato Paranaense para o clube, mas não tem sido fácil tirá-la do Z4 - sob direção de Márcio Fernandes, o Tubarão já somou mais 24 pontos em 57 pontos disputados (aproveitamento de 42,1%).

Diante de um adversário que encara o fantasma do descenso, o papel de Marcelo Cabo será dar o rumo certo do acesso à equipe alviverde. Foi no mesmo local onde o Goiás busca se aproximar da Série A 2022 que o treinador viveu dos um dos grandes momentos da carreira, no dia 8 de novembro de 2016 - o acesso do Atlético-GO à Série A, após vitória de 3 a 2 sobre o então forte time do Londrina.

Marcelo Cabo busca o terceiro acesso, da Série B à elite nacional, na carreira: foi campeão da Série B 2016 (Atlético-GO) e, em 2018, levou o CSA-AL, um dos concorrentes do Goiás nesta temporada 2021, ao vice-campeonato da Série B e, assim, à elite nacional.

O técnico deve repetir a base da equipe que se recuperou na Série B após vitória de 3 a 1 sobre o CSA-AL na sexta (15), na Serrinha. O treinador explicou que está encontrando um novo encaixe no sistema ofensivo ao utilizar o meia Luan Dias aberto pela direita. Ao mesmo tempo, deve manter o lateral esquerdo Hugo, autor do terceiro gol no último jogo, na formação titular. Recuperado de lesão e com melhor preparo físico, o volante Rezende foi relacionado para a partida, mas deve ficar no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

Londrina-PR: César; Matheus Bianqui, Marcondes, Augusto, Eltinho; João Paulo, Jean Henrique, Marcelo Freitas; Marcelinho, Roberto, Zeca. Técnico: Márcio Fernandes



Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo Silva, Hugo; Fellipe Bastos, Diego(Caio Vinicius), Elvis; Luan Dias, Nicolas, Alef Manga. Técnico: Marcelo Cabo



Local: Estádio do Café (Londrina-PR).

Horário: 19 horas.

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva/RS.

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna/RS e Tiago Augusto Kappes Diel/RS.

Árbitro de Vídeo: Caio Max Augusto Vieira/RN.