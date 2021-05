Esporte Goiás faz último ensaio e deve anunciar reforço

O Goiás entra na última semana que antecede sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro com um jogo-treino marcado para terça-feira (25), contra a Aparecidense, na Serrinha, e à espera do anúncio de reforços.No último fim de semana, o técnico Pintado pôde observar sua equipe diante do Brasiliense, atual campeão do Distrito Federal. O time esmeraldino venceu pelo plac...