Goiás fará amistoso com time do Distrito Federal

O Goiás acertou seu primeiro amistoso de preparação de olho no início do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino vai receber o Capital-DF no dia 18 de julho, às 15h30, no centro de treinamentos do Parque Anhanguera. Com o começo do Brasileirão agendado para 9 de agosto, a diretoria esmeraldina entende que o elenco precisa de ritmo de jogo. Como o torneio amisto...