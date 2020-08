Esporte Goiás explica que jogador não teve caso de nova infecção por Covid-19 Gilberto Júnior testou positivo duas vezes, mas não foi caso de contrair o vírus duas vezes

Após o atacante Rafael Moura divulgar os nomes dos casos positivos de Covid-19 no Goiás e colocar Gilberto Júnior como um reincidente no teste positivo, o diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, explicou que não se trata de nova infecção, mas de atleta que testou positivo de novo poucos dias depois do primeiro teste, o que significa que ainda tem a mesma infecção...