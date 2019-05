Esporte Goiás estreia contra Santos no Brasileiro de Aspirantes O Brasileiro de Aspirantes é realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é destinado para jogadores sub-23

O Goiás estreia nesta quinta-feira (23) no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, contra o Santos, no Estádio Hailé Pinheiro, às 15 horas. Único representante goiano na competição, o clube participa pela segunda vez do torneio, que está em sua terceira edição. A entrada para assitir ao jogo é gratuita. O Brasileiro de Aspirantes é realizado pela Confederação Brasil...