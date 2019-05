Esporte Goiás estreia com vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes Diante do Santos, time esmeraldino constrói vitória por 2 a 1 jogando no Estádio da Serrinha

O Goiás estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Jogando na Serrinha, na tarde desta quinta-feira (23), o alviverde venceu o Santos, pelo placar de 2 a 1, e somou os três primeiros pontos da competição. Thalles, prata da casa, após cruzamento de Yago Rocha, lateral que chegou como reforço do Goiânia após o fim do Campeonato Goiano, abriu o plac...