Esporte Goiás estreia com empate na Copa Brasil de futebol master Alex Dias marcou o gol esmeraldino no duelo diante do Internacional, em Porto Alegre

O Goiás estreou com empate diante do Internacional, por 1 a 1, na manhã deste sábado (25) pela Copa Brasil WLegends de Futebol Master, em Porto Alegre. O gol esmeraldino foi marcado pelo atacante Alex Dias, que formou um poderoso trio ofensivo ao lado de Dimba e Araújo. O lance que resultou no único gol do Goiás nasceu de um cruzamento do lateral direito Vítor. O Internacion...