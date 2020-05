Com a bola parada e a impossibilidade de retomar atividades do futebol, o Goiás se movimenta em outra frente. As obras de ampliação do Estádio da Serrinha estão em andamento e o novo setor de arquibancadas já começa a tomar forma e modificar a paisagem da região.

Após a demolição da antiga estrutura e executar a parte de fundação da chamada ala leste - setor onde ficavam as cabines de rádio na configuração anteriores do estádios -, a obra passa para o estágio de montagem do novo setor de arquibancadas, com capacidade para quatro mil pessoas - feita em dois lances, com cobertura e com instalação de cadeiras, além de estrutura de bares e sanitários.

Como essa nova estrutura é feita com pré-moldados, que já estavam prontos e estocados nas últimas semanas, a parte de montagem não deve ser muito demorada. A diretoria esmeraldina estima que essa etapa fique pronta em meados do mês de junho. O que não significa que a obra de ampliação esteja concluída nesta data. O clube trabalha com um prazo de segurança para que a obra seja entregue até o mês de dezembro.

Quando a obra foi iniciada no mês de fevereiro, portanto antes da pandemia do novo coronavírus, a estimativa era de conclusão no mês de junho. No entanto, as atividades tiveram de ser suspensas por um decreto do governo estadual pelo período de um mês. Outro ponto que contribui para o adiamento da entrega da obra é a queda de receita que o clube teve com a paralisação dos jogos.

O superintendente de Patrimônio do Goiás, Eduardo Júnior, evita cravar uma data limite para conclusão, um vez que o cenário ainda é nebuloso. “Até dezembro (estimativa de entrega). Sem precisão, porque ainda vivemos muitas incertezas”, ponderou.

Eduardo Júnior explicou que se depender exclusivamente da diretoria esmeraldina, a obra não para mais. No entanto, com o avanço da pandemia e o aumento no número de casos, não está descartado um novo decreto do governo estadual que poderia impactar também na construção civil.

O clube ataca outras frentes nas obras, como, por exemplo, a reestruturação do espaço destinado à imprensa, que ficará na ala oeste do estádio.

A vizinhança que mora nos prédios ao redor do estádio esmeraldino já consegue avistar as novidades nas obras. Em pouco tempo, os transeuntes das vias que cercam a Serrinha também poderão se deparar com as novas arquibancadas que estão sendo erguidas e deixarão a casa alviverde com um aspecto mais moderno.