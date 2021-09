Esporte Goiás está perto de repatriar atacante Welliton Prata da casa, Welliton deve assinar contrato com o time esmeraldino nesta quarta-feira (8)

O Goiás deve repatriar o atacante Welliton, de 34 anos, que deixou a Serrinha em 2007 e estava nas últimas temporadas no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O jogador vai acompanhar a partida contra o Cruzeiro na noite desta terça-feira (7), ao lado da diretoria esmeraldina e do representante do atleta, Rafael Brandino. Natural de Conceição do Araguaia (TO), Wellit...