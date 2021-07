Esporte Goiás está perto de anunciar atacante do Paysandu como reforço Após idas e voltas de negociações, diretoria esmeraldina encaminha acerto com atacante de 31 anos para disputa da Série B

O atacante Nicolas, de 31 anos e que estava no Paysandu, deve ser o novo reforço do Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador deve fechar o ciclo de contratações do clube, que voltará ao mercado só em caso de necessidade de reposição de algum atleta. No início da tarde desta quarta-feira (7), o vice-presidente do Goiás, Harlei Menezes, revelo...