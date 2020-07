Esporte Goiás espera só vistoria para confirmar Serrinha na Série A Local dos jogos do Goiás como mandante aparece como 'a definir' na tabela oficial do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira (22) o detalhamento das dez primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro com os jogos do Goiás, como mandante, com local indefinido. Essa condição é dada devido ao clube esmeraldino precisar apresentar iluminação adequada para receber as partidas na Serrinha, embora a estreia contra o São Paulo est...