Esporte Goiás espera resolução de impasse para vender Michael ao Flamengo Em dia de reunião no Rio, Goiás diz ter acerto para receber valor proporcional à multa por seus 75% dos direitos do jogador. Flamengo seguirá negociando com empresário

Após um dia de reuniões no Rio, Goiás e Flamengo não chegaram a um acordo sobre a venda do atacante Michael do alviverde para o rubro-negro. Um “detalhe” de 500 mil euros (cerca de R$ 2,25 milhões) impediu que o jogador de 23 anos trocasse Goiânia pelo Rio ontem mesmo. Agora, a novela continua.A proposta do Flamengo é de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões),...