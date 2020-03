Esporte Goiás espera negociação entre clubes e Fenapaf para determinar próximos passos Clube terá primeiro contrato de patrocínio, com site de apostas, suspenso após paralisação das competições

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, participou de videoconferência entre clubes na sexta-feira (20), em que foi acertada uma proposta que foi feita para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf). Os clubes, com o presidente do Fluminense como interlocutor com o sindicato, aguardam uma resposta. A proposta é antecipar férias im...