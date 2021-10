Esporte Goiás espera liberação de nova ala da Serrinha para ter mais público

A diretoria do Goiás espera, para esta quinta-feira (14), a liberação de mais 700 lugares para receber número maior de torcedores na Serrinha para o jogo contra o CSA, na sexta-feira (15), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube deseja inaugurar a parte inferior da nova arquibancada do estádio nesta semana.Com a estrutura pronta e quase 2 mil c...