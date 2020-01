Esporte Goiás espera definir situação de Rafael Vaz na terça (07) Zagueiro deve responder proposta esmeraldina por renovação na terça. Diretor Túlio Lustosa explica também negociação por Kaio

O Goiás inicia as atividades na quarta-feira (08). A expectativa da direção é concluir, até essa data, a negociação com o zagueiro Rafael Vaz, que defendeu o time esmeraldino na temporada 2019. "Fizemos uma proposta para o jogador e seu agente. A resposta deve ser dada amanhã (terça, 07)", admitiu Túlio Lustosa, diretor de futebol do Goiás. Já a negociação ...