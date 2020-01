Esporte Goiás espera concluir, no fim de semana, chegada de mais dois estrangeiros Lateral uruguaio Juan Pintado e meia chileno Ignacio Jara estão próximos de acertos com o time esmeraldino

O Goiás espera anunciar, neste final de semana, mais duas contratações de atletas estrangeiros. Após oficializar o atacante argentino Keko Villalva, o time esmeraldino está perto do desfecho positivo com Juan Pintado e Ignacio Jara, pelo que apurou a reportagem do POPULAR. O lateral direito Juan Pintado, de 22 anos, estava no Juventud/URU, clube que o revel...