Esporte Goiás entra em fase inicial dos treinos no plano da retomada Alviverde começa treinos individuais com distanciamento após testagem e avaliações

A partir desta segunda-feira (8), o elenco do Goiás inicia os treinos individuais em dois campos no CT do Parque Anhanguera. Isso ocorre após o período de avaliações físicas, fisioterápicas e fisiológicas, que marcou a volta presencial dos atletas, e corresponde à primeira fase do protocolo de segurança de retorno das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. ...