Esporte Goiás enfrenta o Palmeiras no Brinco de Ouro, em Campinas (SP) Diretoria palmeirense mudou o local do jogo por impossibilidade de mandar partidas na Arena Palmeiras e Pacaembu

A partida entre Palmeiras e Goiás, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de dezembro, às 19h15, tem novo local para acontecer. Por solicitação do clube mandante, o jogo será disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O estádio palmeirense receberá show do cantor Shawn Mendes no sábado (30) e da dupla Zezé di Camargo e Luci...