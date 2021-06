Esporte Goiás encara tabu no Sul contra Brasil de Pelotas Time esmeraldino tenta primeira vitória sobre o Brasil de Pelotas para se manter no G-4

Em momentos distintos na Série B do Brasileiro, Goiás e Brasil de Pelotas medirão forças nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª rodada da competição nacional. O duelo será disputado no estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS, a partir das 21h30. O time goiano, inclusive, busca o primeiro triunfo contra o Xavante na história. O retrospecto entre as equipes possui seis confr...