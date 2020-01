Esporte Goiás encara Ferroviária-SP por vaga na 3ª fase da Copinha Time esmeraldino enfrenta adversário com 100% de aproveitamento na 1ª fase

O Goiás coloca sua continuidade na Copa São Paulo de Futebol Júnior em jogo, neste domingo (12), quando enfrenta a Ferroviária, em Araraquara, às 19 horas, no Estádio da Fonte Luminosa. O time esmeraldino, comandado pelo técnico Augusto César, se classificou na 2ª colocação de sua chave, atrás do Sertãozinho, clube com o qual empatou, sem gols, na última rodada da 1ª ...