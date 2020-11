Esporte Goiás encaminha retorno de lateral direito Com passagem pelo clube esmeraldino em 2019, Daniel Guedes deve voltar a vestir a camisa esmeraldina após sair do Cruzeiro

O Goiás encaminhou o acerto com o lateral direito Daniel Guedes, de 26 anos, que vestiu a camisa esmeraldina em 2019. Daniel Guedes tem vínculo com o Santos e está no Cruzeiro, por empréstimo, onde trabalhou com o técnico Enderson Moreira. O lateral direito disputou 15 jogos pelo Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, mas teve sua passagem interrompid...