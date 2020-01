Esporte Goiás encaminha empréstimo de volante para o Caxias Sem espaço no elenco esmeraldino, Jean Carlos vai defender equipe gaúcha, confirma dirigente alviverde

Sem espaço no Goiás, o volante Jean Carlos está sendo emprestado para o Caxias. A informação foi confirmada por Túlio Lustosa, gestor de futebol esmeraldino. Com contrato com o time alviverde até o meio da temporada, o jogador de 26 anos deve assinar vínculo com a equipe gaúcha até o fim do estadual. Caso agrade, pode permanecer por mais tempo. Jean Carlos cham...