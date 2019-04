Esporte Goiás encaminha empréstimo de Sidão para o Vasco Jogador sequer foi relacionado para a estreia no Brasileirão, contra o Fluminense

O Goiás encaminhou o empréstimo do goleiro Sidão para o Vasco até o fim do ano. O jogador de 36 anos vivia situação conturbada no clube esmeraldino e perdeu a titularidade com a chegada do técnico Claudinei Oliveira. Sidão sequer foi relacionado para a partida de estreia do Goiás na Série A, contra o Fluminense, neste domingo (28). Tadeu, recém contratado, foi o ...