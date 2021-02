Esporte Goiás encaminha empréstimo de meia para Ponte Preta Revelado pelo clube esmeraldino, Thalles, de 23 anos, será emprestado para clube paulista após passagem pelo Brasil de Pelotas

O Goiás encaminhou o empréstimo do meia Thalles, de 23 anos, para a Ponte Preta até o fim da temporada de 2021. Revelado pelo Goiás, o meia retornou de empréstimo do Brasil de Pelotas, onde jogou cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro e não marcou gol. O vínculo entre Goiás e Thalles se encerra no fim de 2022. Na Macaca, o meia jogará até o fim d...