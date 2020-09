Esporte Goiás encaminha empréstimo de meia para o Brasil de Pelotas Thalles foi revelado pelo clube esmeraldino e integra o time profissional desde 2016. No Xavante, será comandado pelo técnico Hemerson Maria, ex-Vila Nova

O Goiás encaminha mais um empréstimo no processo de reformulação da equipe. O meia Thalles será cedido ao Brasil de Pelotas, que disputa a Série B do Brasileiro. O jovem de 22 anos está em fase final de recuperação de contusão no joelho direito, e quando finalizar este processo será destinado ao Xavante, que é comandado pelo técnico Hemerson Maria, ex-Vila Nova. ...