Esporte Goiás encaminha empréstimo de atacante ao Sport Marcinho, que foi titular no jogo contra o Luverdense, pela Copa Verde, está de saída da Serrinha

O Goiás encaminhou o empréstimo do atacante Marcinho ao Sport. O jogador de 24 anos deve deixar a Serrinha nos próximos dias para defender o rubro-negro, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcinho chegou ao Goiás no início do ano. O alviverde adquiriu parte dos direitos econômicos do atleta - outra parte está vinculada ao São Bernardo/SP. O contrato com o ...