Esporte Goiás encaminha contratação do atacante Fernandão, ex-Bahia Jogador de 33 anos possui conversas adiantadas com o clube esmeraldino e assinará contrato até o final do Brasileirão

O Goiás deve anunciar a contratação do atacante Fernandão, ex-Bahia. O jogador de 33 anos possui conversas adiantadas com o clube esmeraldino, está em Goiânia e assinará contrato até o final da atual edição da Série A. Outro negociação em andamento é do volante Gustavo Blanco, que chegará por empréstimo do Atlético-MG. Fernandão estava sem clube desde o início de setembro, quando acertou rescisão de contrato com...