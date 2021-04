Esporte Goiás encaminha acerto com meia Élvis, do Cuiabá Diretoria esmeraldina aguarda jogador para realização de exames médicos para pagar multa rescisória de R$ 200 mil

A diretoria do Goiás está perto de anunciar a contratação do meia Élvis, de 30 anos, que estava no Cuiabá. O jogador viaja para Goiânia neste domingo (18) para realizar exames e assinar contrato de dois anos com o time esmeraldino. Um dos principais nomes do Cuiabá no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, Élvis deixará o clube mato-grossense para assinar com o ...